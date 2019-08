Edwin Luna no se borró tatuaje dedicado a Alma Cero

Hace un par de meses, Edwin Luna compartió las imágenes del tatuaje que se hizo con su actual esposa, Kim Flores. La pareja decidió colocarse una corona en la parte lateral de su mano con la inicial de su pareja.

Y es que al cantante de La Trakalosa siempre le ha gustado plasmar en su piel los momentos más significativos de su vida. Uno de ellos fue su relación con Alma Cero y es que aunque su relación fue fugaz, estuvo llena de intensos momentos que decidió tatuar en su piel. Sin embargo, esa etapa de su vida terminó, se dice que fue a causa de que Luna conoció a Kim Flores.

Cuando Kim y Edwin sellaron su amor con un tatuaje, se dijo que el cantante aprovechó para cubrir los diseños que se tatuó en honor a Alma Cero. Uno de los tatuajes que la expareja se hizo fue la mitad de un corazón en su pulgar, el cual se completaba cuando se tomaban de la mano. Y la pregunta de todos los fans era si Luna se había quitado este diseño.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Edwin Luna confesó qué sucedió con el tatuaje de su pulgar. “No soy hipócrita, si me lo puse fue por algo no me lo voy a quitar. No me lo he quitado y no es algo que esté pensando”, sostuvo el cantante.

La polémica entorno al matrimonio de Luna comenzó hace unos meses, cuando al lado de su mujer y sus hijos viajaron a París sin llevarse a su primer hijo, Miguel.

