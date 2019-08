Dulce María fue estafada y ahora no tiene lugar para realizar su boda

Desde hace unos meses se sabe que Dulce María y el productor Francisco Álvarez llegarían al altar próximamente sin embargo, la boda puede que no se realice pues la pareja fue víctima de una estafa.

La cantante habló de la situación en el programa La Saga, reveló que el lugar donde sería la boda no cuenta con el papel que los acredite. “Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán, Rincón Meztitla, y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el 100 por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero porque no pudimos hacerla ahí pues resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos, no cuentan con el papel que los acredite. Entonces ahorita no tenemos ni lugar ni fecha”, platicó la cantante.

Por lo pronto la pareja ahora busca un nuevo lugar donde celebrar su boda y así no tener que posponer la ceremonia. “Estamos buscando lugares y esperamos pronto dar una gran sorpresa, pero sí nos casaremos”, agregó.

Previamente, Dulce María había declarado que no invitaría a Alfonso Herrera, pues junto con su prometido acordaron que no invitarían a sus exparejas. Sin embargo, Adela Micha le insistió en el programa que lo invitara y la actriz aceptó.

Además, cuando Micha le preguntó si estaba contemplado Pablo Lyle, la actriz hizo un gesto extraño y dijo “claro que no”.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Quién.