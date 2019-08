Claudia Álvarez se comerá su placenta cuando nazca su bebé

La actriz se unirá a sus otras compañeras que han sido madres y decidieron obtener los beneficios que ofrece el comerse su placenta.

Quién ya luce un poco más de pancita de embarazo es Claudia Álvarez, la actriz ha ido informando como está viviendo esta etapa en su cuenta de Instagram, donde reveló que tendrá una niña. Durante la alfombra roja del estreno de la película Mentada de Padre donde ella participa, confesó que se comerá la bolsita en la que actualmente vive su bebé.

La actriz se unirá quiere obtener todos los beneficios que ofrece el comerse su placenta, “Cien por ciento lo voy a hacer. No es de que te comes la placenta así. Te lo hacen en pastillas . La hacen como polvito y te ayuda a tener más leche, a que no se te caiga el pelo, a (combatir) la depresión post-parto, como a muchísimas cosas. Te ayuda porque tu nivel de hormonas cuando tienes a tu baby baja de una forma estratosférica y comiéndote tu placenta ayuda a que te niveles hormonalmente”, confesó.

También comentó que el primer mes y medio de su embarazo fue el más difícil, ya que estuvo en reposo total, “El primer mes y medio fue reposo absoluto, en cama literal, porque tuve sangrados. Emocionalmente fue duro porque una revista dio la noticia, me llamaban para felicitarme y yo en cama y dije: ‘Por qué, si todavía no sabemos qué vaya a pasar’, Ahora estoy muy emocionada. Cada día que va creciendo mi pancita. Al principio cuesta trabajo , no es tan fácil como todo mundo dice. Es irlo asimilando y ahorita ya estoy feliz, viviendo esta etapa con toda la ilusión del mundo. Disfruto cada vez que me levanto y digo ay, cada vez está más grande la panza”, comentó.

