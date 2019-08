Christian Estrada arremetió contra Frida Sofía, tras confirmar aborto

La ex pareja de la cantante hace unos meses había revelado el aborto, ella lo negó, ahora confesó que no ha sido honesta y confirmó que interrumpió su embarazo por no sentirse apoyada.

Tras revelar Frida Sofía que había abortado un hijo de su ex pareja Christian Estrada, el modelo arremetió contra ella, en Instagram Stories le dirigió un fuerte mensaje donde la acusa de haberle quitado lo que más quería, la hija de La Guzmán tenía cinco semanas de gestación.

El modelo que también se ha hecho popularidad por ser el mejor amigo de Alejandra Guzmán comentó que una mujer jamás se realizaría un aborto, “Si toda mujer tuviera el vientre de cristal, vería el milagro que lleva dentro y NO ABORTARÍA. Un bebé no sabe de errores, pero tiene derecho de vivir. Me quitaste lo que más quería, Frida Sofía”, dijo.

Con esta declaración de Frida Sofía, se comprueba que Christian Estrada decía la verdad en una entrevista que concedió hace unos meses al programa “Un Nuevo Día”, donde había revelado el aborto que se había practicado la cantante,“Frida estuvo embarazada… Ella me lo dijo, yo estaba de vacaciones, pero en ese entonces Frida y yo ya no estábamos juntos. Es un tema que nunca quiero tocar. La busqué, error no fue porque igual yo lo quería (tener un hijo con ella). O sea, si yo quise tenerlo es porque me veía con ella, una vida con ella, yo estaba enamorado”, comentó en la emisión.

Lo único cierto en este par de declaraciones es el aborto que se hizo Frida Sofía, ambas versiones hacen contraste, ya que la cantante dijo cuando le comentó a su pareja del embarazó él prometió estar con ella pero terminó por abandonarla para irse de fiesta.

Por lo que la declaración de Christian Estrada es muy diferente y la cual ha causado polémica entre los usuarios de Instagram, quienes lo acusan de ser e hipócrita, vividor y repulsivo.

