Brenda Kellerman respondió a quienes la criticaron por reír en el funeral de Dante

La pareja de Ferdinando Valencia y mamá de Dante fue duramente criticada ya que durante el funeral de su hijo nunca mostró tristeza sino todo lo contrario.

Durante el fin de semana pasado Ferdinando Valencia y Brenda Kelleman dieron a conocer el fallecimiento de si hijo Dante, la modelo durante la misa de cuerpo presente que se le hizo al pequeño gran guerrero nunca mostró tristeza, al contrario siempre se vio sonriendo, al menos así observaron las personas, quienes la han criticada duramente por tener ese semblante, por lo que ella así defendió de las criticas.

En su cuenta de Instagram la modelo comentó que Dios sabe que está en paz, así como con su hijo y que no atacará a nadie que la ha criticado, “Mi ángel hermoso te doy las gracias por darme la paz que te pedí antes de partir, mucha gente escribe cosas como que parece que no me importa, porque salgo sonriendo y muchas cosas más. Mi Dante tú sí sabes porque y Dios también en serio gracias por dejar a tu mami con tanta fuerza y paz te amaré por siempre”, dijo.

También confesó que su fe con Dios seguirá siendo la misma, “Dios gracias por escoger a mi bebé como tu angelito nunca perderé esa fe que tuve BENDICIONES PARA TODOS Y MÁS PARA LA GENTE QUE ESCRIBE COSAS FEAS”, comentó.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Instagram.