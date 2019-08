Bella Thorne debutará en la industria del cine para adultos

Bella Thorne incursionará en la industria del cine para adultos como directora. La ex estrella de Disney hará su debut en el sitio Pornhub con el proyecto Her & Him.

La actriz se integrará a la serie “Directores Visionarios” del sitio web que incluye a personalidades como el rapero Young M.A. y la cantante Brooke Candy. El proyecto se planea lanzar en el Festival de Cine de Odenburg en Alemania que tendrá lugar del 11 al 15 de septiembre.

El vicepresidente de Pornhub, Corey Price, reveló en un comunicado que el proyecto tratará de una historia similar a la de Romero y Julieta; los protagonistas serán similares pues su amor es “osado y trasciende el tiempo y el espacio”.

Recientemente Thorne lanzó su oscura y sumamente personal colección de poemas de su adolescencia, además hace unos meses se convirtió en tendencia luego de que filtró sus fotografías íntimas para evitar ser extorsionada.

