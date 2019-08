Atala Sarmiento no tiene pena de admitir que acude al psiquiatra

La exconductora de Ventaneando, Atala Sarmiento, ha tenido momentos difíciles. No solo enfrentó una escandalosa salida de Ventaneando, también tuvo que lidiar con la cancelación de Intrusos y estuvo un tiempo en el hospital. Ahora, habló sobre lo mucho que le ayudó acudir a especialistas de salud mental para que la ayudaran a salir adelante.

En entrevista con la revista TvNotas, Sarmiento confesó que llevaba un año y medio resistiendo cosas muy fuertes. “El último año y medio fue muy intenso, de subidas y bajadas fuertes, y a raíz de que se terminó Intrusos pensé que era momento de hacer un alto, ver hacia mi interior y poner atención a las cosas que todavía no estaban acomodadas…”, confesó.

Sarmiento agradece mucho a los psiquiatras, y declaró que no tiene pena de admitir que cuida de su salud mental. “Son personas que te ayudan a estar bien y a mí no me da pena ni bochorno admitirlo y reconocer públicamente”.

En esa misma charla, ahondó en los problemas de salud que últimamente padeció, razón por la que tuvo que ser hospitalizada por unos días, luego de haber comido algo contaminado y por lo cual adquirió cuatro bacterias. “Estuve muy enferma, sobre todo las primeras tres semanas, pero poco a poquito he podido retomar mi vida y hacer mis cosas…”, dijo. Ella misma fue sincera al considerar que muchos de los padecimientos físicos se derivan de las condiciones emocionales por las que atraviesa cada persona.

Por ahora, Atala planea concentrarse en compartir tiempo con su familia, pues ha sido su principal refugio hasta ahora.

