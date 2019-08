La actriz reveló que sus padres se oponían al noviazgo que tuvo con el productor, por la gran diferencia de edades que había entre ambos.

Una de las actrices consentidas por el público es Angelique Boyer, quien siempre se ha caracterizado por tener una vida muy reservada y en privado, la actriz antes de ser novia de Sebastián Rulli, tuvo una relación de muchos años con José Alberto “El Güero” Castro, de la cual confesó que fue una etapa muy difícil en su vida.

La actriz de origen francés dio estas revelaciones a Aura Valle, comentó que sus padres nunca aceptaron ese noviazgo por la gran diferencia de edades, “Me tuve que salir de mi casa. Fue una etapa superruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos”, reveló.

También comentó que todo lo que ha vivido la hace ser la mujer que es hoy, “La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho personalmente, emocionalmente y he madurado y he dejado el pasado atrás”, dijo.

Asimismo, Angelique dijo muy contundente que esa relación quedó en el pasado, por lo que no quiere hablará más del productor, “Lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, no me arrepiento de nada. Y, ¿sabes qué Aurora? La verdad es que ni siquiera me gustaría hablar delante de una cámara, de una persona de quien no hablo en mi vida. Entonces no voy a hablar del tema de Jose Alberto porque no me interesa”, confesó.

