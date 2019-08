Andrea Legarreta así celebró sus 21 años de conducir Hoy

View this post on Instagram

Hace sólo 21 años… En el primer día de transmisión del programa HOY… Llena de emoción, de nervios y de sueños!! Cargada de ilusiones y sin imaginar el éxito que sería! Uff han pasado TANTAS historias, tantos recuerdos, tanto aprendizaje, momentos bellos y otros “complicados” pero que ayudan a crecer, valorar y madurar… Lo más hermoso son los amigos que se han quedado en mi corazón y en mi vida… Y quiero decir GRACIAS a las familias del público que aún sin conocerme me han “adoptado”… GRACIAS por tanto!! AMO lo que hago y día a día agradezco enormemente la oportunidad de estar en el programa… Me han acompañando en infinidad de momentos importantes, tristes y felices… Gracias a todos los que han pasado delante y detrás de cámaras a lo largo de estos años, de todos he aprendido algo sin duda! FELICES 21 @programahoy !! Los celebro desde mis vacaciones que como comprenderán en medio de tantos años hay que hacer una pausa para estar al 100 en familia y tomar un respiro de vez en cuando 😉, pero mi corazón está celebrando intensamente! Amado público, gracias por dejarme entrar a sus casas, oficinas, hospitales y tantos lugares íntimos! LOS AMOOOO 🙌🏻🙏🏻❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🎉