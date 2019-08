Alicia Machado sobreviviente de bullying, anorexia y bulimia

La ex Miss Universo lanzará un libro donde contará todas las difíciles situaciones que ha tenido tras padecer estos trastornos.

Una de las mujeres más controversiales es Alicia Machado, que lanzará su libro biográfico, en donde contará las duras situaciones que ha tenido que enfrentar , la ex Miss Universo ha dicho que es sobreviviente de bullying, anorexia y bulimia.

La también actriz dijo que todavía no tiene fecha para lanzarlo, “El libro está terminado. Estoy esperando, por parte de la editorial, cuando es la fecha que tienen para lanzarlo. Mi libro es la versión mía, personal, de muchas cosas que han pasado en mi vida y que no he tenido la oportunidad de decirlas”, comentó.

En el libro Alicia Machado revelará cómo ha sido afectada por el bullying, tras haber ganado el concurso de belleza, “Fui víctima de un bullying mediático, global, mundial, en el año 1996-1997, fue una agresión total y absolutamente calificada de esa manera”, dijo.

Además, la ex Miss Universo confesó todos los desordenes alimenticios que tuvo, para mantenerse delgada, “Fui víctima de un bullying que por la mitad de lo que yo viví y pasé muchos niños se suicidan a diario, no solamente en México, sino en el mundo entero; muchas jovencitas. Soy una sobreviviente del bullying y de anorexia y bulimia”, comentó.

Pero que gracias a estas vivencias Alicia Machado se ha podido convertirse en la persona que es actualmente, “[En] mi vida personal y mi vida, incluso, artística y pública han pasado muchas cosas que quizás ustedes no saben”, agregó. “Muchas cosas que me hacen la mujer que soy ahora y esta fortaleza que tengo. Como yo me presento es un reflejo, es una consecuencia, de todas esas cosas y batallas que yo he librado”, confesó.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Sale el Sol.