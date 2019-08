Alicia Machado es humillada en Hoy por sus kilos de más

La propia actriz dijo sentirse gorda, después de que fuera duramente criticada por sus curvas.

En una de las secciones del programa Hoy, que se llama Fit Police que conduce el fitness coach, Diego Di Marco, en esta ocasión estuvo acompañado por Galilea Montijo y Alicia Machado, quien fue humillada por el entrenador de las estrellas al evidenciar sus kilos de más.

Durante la sección Di Marco le dijo a la actriz que tiene cuerpo de pera y la criticó por su peso,” Yo he visto a Alicia hace cinco o seis años, mucho más delgada, sobre todo porque ella tiene un cuerpo de pera, osea si ella engorda, lo que engorda es la cintura, entonces hay que mantener la cintura”, comentó.

Por lo que Alicia se observa incómoda y molesta, Diego siguió evidenciándola, “Está buenonoa, pero yo la veo inflamada, entonces… Ayer te vi y dije, ‘Alicia subió de peso’, pero ve, hay hipocresía en las mujeres porque las mujeres lo piensan, ‘mira ella está llenita’, pero no lo dicen”, dijo.

A lo que Galilea Montijo comentó estar a favor de las curvas, “si a mí alguien me dice que una mujer es talla 6, a mí no me parece gorda”.

Seguidos en el tema, Di Marco le pidió a la actriz que se autocalificara su cuerpo, “A ver Alicia, ¿tú qué te pondrías? Fat , fake o fit”, ella respondió, “No pues yo me siento fat”. Por lo que el entrenador solo le dirigió unas palabras.

Con información de Hoy.