Alfredo Adame revela quién filtró el audio sobre Andrea Legarreta

En un gran escándalo se metió Alfredo Adame luego de que un audio en donde ofende a Andrea Legarreta se filtrara en Internet. En la grabación se escucha al conductor asegurar que Legarreta le es infiel a su esposo con un ejecutivo de Televisa.

Ahora, en entrevista con el periódico El Universal, Adame recordó que el audio es de hace más de 8 años y se trató de una conversación que “nunca debió salir a la luz pública”, por lo que no le preocupa una posible demanda por parte de la conductora. Además, reveló que la grabación pudo haber sido filtrada por Juan José Origel.

El exconductor de Hoy aseguró que Andrea ya conocía la existencia de dichos audios. La historia se remonta a hace cuatro años, cuando un reportero de una revista lo contactó para preguntarle su opinión sobre unas declaraciones que la conductora había dado. “El reportero me preguntó que qué pensaba sobre la supuesta infidelidad de Andrea a Erik que se rumoraba en aquellos años y le dije que Andrea me importaba un pepino, pero que Erik Rubín es una buena persona, decente y educado y que gracias a ella en Televisa a él le decían el unicornio. Sí lo dije, lo dije en una llamada privada que este cuate grabó”, explicó.

Además, Adame detalló que en aquel tiempo Origel era director de la revista de espectáculos y fue él quien mandó dicho audio a Andrea. “Ella (Legarreta) me marca a mí para reclamarle y le dije que sí lo había dicho, ella me dijo “pero no digas eso, yo no soy así”, después yo le colgué y ahí se quedó y no volví a saber de ella hasta que fui al aniversario de HOY, yo llegué la salude, me saludo y ahí quedó”, recordó en su entrevista.

“Yo no sé si fue infiel o no, pero eso era lo que se decía como cuatro o cinco veces. Las redes fueron benevolentes conmigo. Creo que la verdad es una sombra implacable que va a pasos agigantados y así por más que corras tarde o temprano si hiciste daño a alguien te va a alcanzar”, finalizó.

Con información de El Universal.