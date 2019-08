Alessandra Rolsado exhibe el peor hábito de Eugenio Derbez

En pleno programa al aire la esposa del actor reveló el peor hábito que tiene, dejando impactados a los presentes.

Quién se encuentra trabajando arduamente es Eugenio Derbez, hace unos días promocionaba la película de Dora la exploradora, ahora se encuentra en la promoción de su más reciente filme Angry Birds, por lo que ha estado acudiendo a varios medios de comunicación para hablar de la cinta animada, a uno de los acudió fue al “El show de Piolín”, en Los Ángeles donde quería jugarle una broma a su esposa Alessandra Rosaldo, quien exhibió su peor hábito que tiene.

Durante el programa al aire, Eugenio quería hacerle una broma telefónica a su esposa, pero previo a que el actor pudiera llevar acabo la broma, Alessandra fue quien lo balconeó, luego de contestar la llamada y de saludarse, Eugenio le preguntó si seguía en pie el plan de asistir juntos por la noche a un evento.

Sin embargo, en vez de confirmar, Alessandra le tiró a matar: “Oye mi amor, ¿qué onda contigo? Otra vez no le jalaste al baño y la neta es muy desagradable que me levante y me encuentre con eso. Perdón que te lo diga, pero ¿qué onda?, le contestó la cantante al actor.

Por lo que Eugenio se quedó mudo y a los segundos respondió,“¿De qué me hablas, mi amor?”, a lo que ella insistió: “Es que no le jalaste al baño”. Y de nuevo el comediante trató de desviar la atención, “A ver, mi amor. Te estoy hablando del evento de la noche sí, vamos a enfocarnos en el evento de la noche, no me estés saliendo con esas jaladas”, le reclamó el actor, pero ella no se dejó: “¿Yo te estoy saliendo con jaladas? Jalada que no le jales al baño”, le reclamó Alessandra.

Así que Eugenio tuvo que confesar su mal hábito,“A ver, a qué hora me salí de la casa?”. Y resultó que se había ido a las 5:40 de la mañana. “No me estoy dando cuenta a las 5 de la mañana. No sé qué hago, estoy dormido. Pero, ¿por qué te pones así?, a lo que Alessandra comentó que no estaba molesta, pero que sí esperaba de él que tuviera la atención de jalar la palanca “para que no me levante yo a las siete de la mañana y sea así de wow”, le dijo.

La broma seguía y Eugenio le comentó que no quería ir al famoso evento de la noche, pues supuestamente estaba muy cansado por haber madrugado. “¿Puedo ir yo y tú te quedas en la casa?”, le contestó Alessandra.

Fue ahí cuando empezó la broma pues el actor fingió que lo había herido con el comentario, “Si tanto te urge, vete tú. Si quieres llevar una vida por tu lado, yo por el mío, está bien”, dijo un “despechado” Derbez. Por lo que el locutor conocido como ‘El Piolín’, entró a salvar a esta pareja, que ya estaba sumida en una gran discusión.

