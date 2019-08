Alejandra Guzmán es elogiada por mostrar sus imperfecciones en bikini

La cantante en esta ocasión se ha ganado varios comentarios positivos por mostrar sus imperfecciones al posar en diminuto bikini.

En su cuenta de Instagram, Alejandra Guzmán compartió una fotografía donde aparece disfrutando de un día de sol, además de traer puesto un diminuto bikini, la cantante muestra las imperfecciones que tiene en el cuerpo, por lo que en esta ocasión sus seguidores la han elogiado por mostrarse al natural y no utilizar filtros.

La fotografía que subió “La Guzmán” sale junto a una amiga, abordo de un yate y luciendo un bikini negro, donde se le puede observar un poco de imperfecciones en el estomago, la cantante luce un radiante semblante.

Algunos de los comentarios que le hicieron sus seguidores, “Así como una mujer común si tapujos y sin filtros mostrando lo que es naturalmente soy tu fan”, “Alejandra, tú tienes tanta self confidence y eres un ejemplo para muchas mujeres de no tener “body shame” porque tú has pasado por tantas cosas serias de Salud. Sin embargo aquel estas con tu sonrisa y tu cuerpo [email protected] mejor forma para ti. Luv 💖 u.”, y “Esta bella a sus años, muy natural bella con todos sus defectos! Y aprendida la lección”, le comentaron en la publicación.

Con información de Instagram.