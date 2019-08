Adela Micha y Lorenzo Lazo salían previo a conocer a Edith González

Se reveló que la conductora de La Saga salía con el empresario, pero después conoció a la actriz.

El empresario Lorenzo Lazo estuvo casado por primera vez con Concha de la Mora, tras haber fallecido con el tiempo comenzó a salir con Adela Micha, previo a que conociera a Edith González con quien se volvió a casar por segunda ocasión, así lo reveló el periodista de espectáculos Miguel Ángel Maldonado, el “Chiapaneco”.

Según el periodista reveló que Lorenzo Lazo no conocía a Edith González, “Sí, justamente cuando fallece y esto está escrito en el “Hola”, igual se le fue, Edith lo ha de haber regañado, cuando ellos eran novios y planeaban ya la boda, él dice, ‘yo me fui a un viaje solo porque me lo pidió mi esposa, un viaje solo, me lo pidió mi esposa Concha, ‘me voy y cuando regreso encuentro pero muchísimas llamadas de una tal Edith González que me quiere dar el pésame, ‘y yo pregunté, ¿quién es Edith?”, comentó estas declaraciones que en su momento el empresario realizó para la revista Hola.

Por lo que después el empresario habló con Edith ante la insistencia de la actriz,”Ah, Edith, la actriz, sí, ‘acuérdate que coincidimos en alguna fiesta’, pero él no la tenía registrada, entonces él en agradecimiento le dice a Edith, ‘te invito a cenar, me cayó bien esa actitud de Edith’”, dijo el reportero.

Ese día que salieron hubo mucha química entre los dos, “La invitó a cenar y se hicieron novios esa noche y planearon su boda, entonces seguramente al rato vamos a ver que a Lorenzo Lazo le puede salir otra novia, igual le sale otra vez Adela Micha porque él anduvo saliendo”, comentó.

Aunque también reveló que Lorenzo Lazo había estado saliendo con Adela Micha, “Antes de que conozca a Edith, Lorenzo había estado saliendo con Adela Micha, soy de los reporteros que puede decir y no me he puesto a ponerme allá afuera de la oficina de Adela Micha y preguntarle de su noviazgo fugaz porque en ese tiempo no sabía. Luego se iban a cenar, qué tal si nos da la sorpresa”, informó.

