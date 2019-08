Zague se muestra contento por las filtraciones de su pack

Tras robarse el show en Rusia 2018, Luis Roberto Alves Zague volvió a los primeros planos gracias a una nueva foto de su ‘hombría’ pero lejos de molestarse, el comentarista deportivo lo toma con mucho optimismo y asegura que gracias a estas filtraciones ha conseguido nuevos seguidores.

“¿Molestarme yo?, nombre, yo gracias a Dios soy feliz como soy, con lo que tengo, y con todo lo que ge logrado, muchas admiradoras y admiradores”, comentó Zague para Telediario MX.

Además, el comentarista deportivo aseguró que su relación con la periodista Paola Rojas, su exesposa, es bastante buena por los dos hijos que tienen en común.

“Mi relación con ella es muy buena, hay dos hijos de por medio, no sé si está riéndose o no, pero si está riéndose que bueno, me da mucho gusto, porque es señal que está bien, y yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí, ella tiene que estar cerca de una u otra forma por los hijos, si ella está contenta, está feliz, me da mucho gusto, porque al final de cuentas mis hijos van a estar bien”, remató el ex futbolista ‘Zague’.

