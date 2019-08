Verstappen firma su primera ‘pole’ en la F1

Antes del parón vacacional, el neerlandés Max Verstappen quiere apretar la competencia y poner en predicamento a los pilotos de Mercedes. En el Gran Premio de Hungría, ‘Mad Max’ firmó su primera ‘pole position’ en la Fórmula Uno.

Verstappen, que la semana pasada brilló en caótica pista de Hockenheim donde consiguió su séptimo triunfo en la F1, quiere apretar la pelea por la corona mundial de la categoría reina tras el arranque avasallador de las ‘flechas plateadas’ que ahora largarán 2 y 3.

Max, tercero en el certamen -a 63 puntos de los 225 con los que lidera el británico- se exhibió este sábado en las afueras de Budapest, con un nuevo récord de pista, cuyos 4.381 metros cubrió en un minuto, 14 segundos y 572 milésimas, 18 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo en el certamen, a 41 unidades de su compañero, Lewis Hamilton relegado a la segunda línea.

