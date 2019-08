Veracruzano Ricardo Fentanes al Mundial Slalom en España

Luego de regresar con un sexto lugar de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, el canoista veracruzano Ricardo Fentanes Macegoza, informó que competirá del 25 al 29 de septiembre en el Mundial de Canotaje Slalom que tendrá como sede La Seu d`Urgell, España.

Ricardo Fentanes Macegoza fue recibido por el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero, quien lo felicitó por su actuación en tierras peruanas en la categoría C1, además de que le reiteró que se le respaldará para sus próximas competencias.

“Me fue muy bien con excelentes resultados, la verdad fue una gran experiencia, entrenar y competir todo estuvo muy bien en Perú”, dijo el piragüista de 17 años de edad.

Agregó “fue una experiencia inolvidable, nos trataron de una manera increíble, nos recibieron muy bien, nos ayudan con todo el proceso. Nos hospedaron a un anexo a la Villa Panamericana, en Perú la gente nos recibió muy bien”.

Fentanes Macegoza quien tiene poco más de un año practicando el canotaje slalom que lo llevó a participar en sus primeros Juegos Panamericanos, reveló que ha sido una gran experiencia y que se enfocará para buscar puntos para lo que será el Mundial de España y buscar calificar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Significa que pueda haber más oportunidades para los siguientes deportistas, puede haber más apertura y llegar a conocer mi deporte más gente. Me motiva a seguir entrenando e intentar obtener buenos resultados”, indicó.

El veracruzano continúa sus entrenamientos en el Río Cotaxtla bajo el mando de Andrés Sierra del Club Agua Blanca, “ voy al Campeonato Mundial en La Seu D Urgell, España que es mi siguiente objetivo. Estoy con mi preparación física y haciendo gimnasio y sesión de agua”.

Dijo estar contento por los resultados obtenidos pero sobre todo por la proyección de su deporte,“Creo que cada vez más se empiezan a ver los resultados del deporte veracruzano, se está intentando apoyar más a los deportistas”.

Reveló el porqué dejó de practicar la natación para enfocarse al canotaje slalom, “ me llamó la atención que es un deporte explosivo, también combina mucho la técnica y estar en el agua que siempre me ha gustado. Me gusta estar en el río y te da la apertura para otras modalidades del canotaje”.

