Ulises Zurita desmiente a Marco Rodríguez por su salida de Salamanca

El presidente de Salamanca, Ulises Zurita, desmintió al ex árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez al afirmar que no renunció sino que fue despedido debido a que faltó a un acuerdo de palabra que tenía con la directiva del club de la Segunda División B de España.

“El club lamenta la situación creada a raíz de la contratación y destitución de Marco Antonio Rodríguez, pide disculpas a la afición por dicha situación que no corresponde con la filosofía, pero que se vio obligado a actuar ya que Marco Antonio no se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no corresponden con los valores del club, de su afición y sus patrocinadores. No habiéndose producido ninguna injerencia en sus funciones”, declaró el directivo este día.

Zurita, que fungió como directivo de Querétaro en la Liga Mx, no quiso aclarar cuál fue el motivo exacto por el cual tomaron la decisión de prescindir de los servicios de Marco Rodríguez y acusó un pacto de confidencialidad para no revelar la razón exacta. El directivo mexicano aseguró que podrían presentar una demanda en contra del ex analista arbitral por incumplimiento de contrato.

“Nuestro departamento legal está trabajando. Nosotros somos respetuosos de los contratos, él por mucho ha roto el pacto de confidencialidad, de los reglamentos, de las leyes y nosotros no lo vamos a romper. No podemos comentar ninguna otra cosa en este momento”, señaló.

Marco Antonio Rodríguez fue designado estratega de los salamantinos la semana pasada y tras dirigir un par de entrenamientos dejó al club y señaló que renunciaba al cargo debido a que buscaban imponerle jugadores y condiciones dentro del terreno de juego, algo que no iba a permitir que ocurriera.

“Chiquimarco” fue la primera opción para sustituir a José Luis Trejo, quien ya había sido designado director técnico de los españoles, ya que a diferencia de Trejo, Rodríguez cuenta con la certificación por parte de la UEFA para poder dirigir en Europa.

