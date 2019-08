Todo un éxito la Paralimpiada Estatal en natación y tenis de mesa

Todo un éxito resultó la Paralimpiada Estatal 2019 que se desarrolló en las disciplinas de Paranatación y Para Tenis de Mesa en el Centro Acuático de Leyes de Reforma y Centro de Raqueta, respectivamente, y en donde surgieron calificados a la fase Nacional a efectuarse en el mes de octubre en Colima.

El director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero, estuvo presente en todo el desarrollo de las competencias, brindando atención a los deportistas, entrenadores y padres de familia con el equipo de colaboradores de la Casa del Deportista.

“Nos da muchísimo gusto que esta mañana vengan a apoyar a sus hijos en este importante evento Estatal de la Paralimpiada. El mejor de los reconocimientos para ustedes por esa labor de sustento, de respaldo a sus hijos. Espero que el día de hoy se lleven muchísimas satisfacciones”, expresó el director del IVD.

“Lo más importante para nosotros como Instituto es que el resultados que obtengan sean en bien del deporte veracruzano. Una de las primeras preocupaciones del Gobernador y del Secretario de Educación de Veracruz es que apoyemos el deporte en todas y cada una de sus manifestaciones. Afortunadamente el deporte adaptado es el que más medallas le dan a México y a Veracruz”, señaló.

El atletismo se realizó en la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, en donde destacaron medallistas nacionales.

RESULTADOS PARANATACION

50 METROS LIBRES FEMENIL

· Oro Sarahí Luján C1 Martínez de la Torre Juv. Mayor 1.12.31

C-3 JUVENIL MAYOR

· Oro Rebeca Hernández Veracruz Juv. Mayor 35.66

C-2 JUVENIL SUPERIOR

· Oro Carol Armenta Veracruz 50.44

S-10

· Oro María de los Ángeles Cruz Tuxpan 39.34

· Oro Lorena Avelda Veracruz Juv, Mayor 53.31

50 METROS LIBRES VARONIL

S-10 VARONIL

· Oro Daniel de la Vega Veracruz Juv. Superior 37.00

· Oro César Rodríguez C3 Tuxpan J.Men. 39.06

· Oro Antonio González C3 Veracruz Juv. May. 44.90

· Oro Emmanuel Calderón C1 Veracruz Juv. May. 4:12.50

· Oro Ronaldo Albavera C1 Veracruz Juv. Sup. 48.14

· Plata David Perdomo C1 Veracruz Ju. Sup. 49.27

· Bronce Javier Castillo C1 Martínez Juv. Sup. 54.00

· 4º Francisco Calderón C1 Córdoba Juv. Sup. 1:27.56

100 METROS DORSO FEMENIL

S-10 FEMENIL

· Oro María Cruz Cázares Tuxpan Juv. Superior 1:40.00

· Oro Rebeca Hernández C3 Veracruz Juv. Mayor 1:43.04

50 METROS DORSO VARONIL

· Oro César Rodríguez C3 Tuxpan Juv. Menor 51.84

· Oro Antonio González C2 Veracruz Juv. Mayor 55.31

50 METROS MARIPOSA

· Oro César Rodríguez C3 50¨

· Oro Ronaldo Albavera C1 55.84

· Plata David Perdomo C1 1:13.47

· Bronce Javier Castillo C1 1:3.50

50 METROS PECHO

· Oro Ronaldo Albavera 59.31

· Plata Javier Castillo 1:11.78

· Bronce David Perdomo 1:29.19

100 METROS MARIPOSA C-1

· Oro David Acevedo Perdomo 2:29.79

100 METROS LIBRES

· Oro Rebeca Hernández C3 Juv. Mayor 1:24.35

· Oro Carol Armenta C2 Juv. Superior 2:02.97

· Oro María Cruz S10 Juv. Superior 1:28.81

· Oro César Rodríguez C3 Juv. Menor 1:29.39

· Oro Ronaldo Albavera C1 Juv. Superior 1:52.56

· Plata David Acevedo C1 Juv. Superior 2:03.77

RESULTADOS DE PARA TENIS DE MESA

CATEGORÍA TT11

· Oro Miguel Ángel Pérez Hernández

· Plata José Antonio Mantilla González

· Bronce Saúl Ismael Antonio Morales

· Bronce José Daniel Peralta García

CATEGORÍA TT12

· Oro Esteban David Acevedo Perdomo

CATEGORÍA TT5-9

· Oro Víctor Daniel Ramírez Sánchez.

