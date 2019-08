Tiroteo durante juego de futbol americano deja 10 heridos

Al menos 10 personas resultaron heridas la noche del viernes durante un tiroteo registrado después de un partido de fútbol americano en una escuela secundaria del estado de Alabama, Estados Unidos, informaron medios locales.

De acuerdo con los informes, el tiroteo tuvo lugar después de un partido de fútbol entre los equipos de las escuelas secundarias Williamson y LeFlore en el estadio Ladd-Peebles, en la ciudad de Mobile.

Diez adolescentes de entre 15 y 18 años fueron hospitalizados tras sufrir heridas, cinco se encuentran en estado crítico, señaló el jefe de policía de Mobile, Lawrence Battiste, citó una cadena de televisión.

La policía está entrevistando a los testigos en la escena, dijo. Dos personas están detenidas.

“Al final vamos a tener que ser más agresivos (…). Tenemos que asegurarnos que comprenden que no toleraremos la violencia juvenil en nuestro barrio”, dijo el jefe de la policía de Mobile.

Mobile, Alabama Police: At least 10 shot at Ladd Peebles Stadium after HS football game; 2 In custody

pic.twitter.com/HLvX58Qj20

