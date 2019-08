“Tengo mucha fé en que podemos revertir toda esta situación”: Enrique Meza

Enrique Meza técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, confía en que su equipo saldrá adelante y espera sea ante Pumas este domingo en CU.

“Pumas es un equipo muy peligroso, bien dirigido, que tiene jugadores importantes, la temperatura y las 12 del día de la Ciudad de México, también tienen un valor importante”, dijo el estratega minutos después de la llegada al equipo a la capital del país.

“Han mejorado mucho su conducta, en cuanto a la movilidad y recuperación, desde arriba tratan de hacer un recuperación pronta, entonces es necesario que nosotros tratemos de pasar ese escollo para podernos poner en zonas importantes”.

Agregó que “a nadie se le olvida jugar a la pelota, han atravesado momentos malos, pero saben jugar, yo creo que en este tiempo han mejorado muchísimo y tengo mucha fé en que podamos revertir toda esta situación”.

“Yo ya tengo mucha experiencia, no es fácil dirigir en estas circunstancias, pero yo ya sabía a lo que me iba a enfrentar, entonces yo me encuentro bien y quiero entender que el grupo se siente bien, porque lo demuestran con su alegría, entonces están ocupados, no están tan preocupados, están ocupados”.

“A lo largo de mi carrera me han ocurrido muchas cosas como ésta y ellas me han dado tan buenos resultados que hoy sigo vigente, esto lo escogí, nadie me lo dio, yo lo escogí”.

