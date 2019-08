Probablemente Leiton y Leobardo no jugarán ante Atlas: Enrique Meza

Lo más seguro es que Leiton Jiménez y Leobardo López no jugarán con los Tiburones Rojos cuando reciban este viernes al Atlas, según informó Enrique Meza, técnico de los Tiburones Rojos, en su conferencia de los miércoles, en donde también dijo que los argentinos Gabriel Peñalba, Gaspar Iñiguez y Federico Illanes, viajaron para arreglar sus visas de trabajo.

Los Tiburones Rojos de Veracruz entrenaron la mañana de este miércoles en el estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente enfocados en encontrar su mejor versión para recibir al Atlas en actividad correspondiente a la Jornada 4 del torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Para iniciar el día el Preparador Físico, Daniel Salas, fue el encargado de hacer entrar en calor a la plantilla con movimientos de potencia, coordinación y velocidad a un costado del terreno de juego.

Posteriormente el grupo se separó en atacantes y defensores, los primeros enfocados en los centros desde las bandas y los remates a portería; mientras que el segundo contingente se enfocó en las coberturas ante distintas situaciones de juego.

Finalmente, el Director Técnico Enrique Meza, organizó un interescuadras en espacios reducidos para empezar a definir el once que utilizará ante los Rojinegros el próximo viernes.

Los futbolistas, Leobardo López y Leiton Jiménez, se ejercitaron de manera diferenciada bajo supervisión del personal médico de la institución; por su parte, Gabriel Peñalba, Gaspar Iñiguez y Federico Illanes viajaron para arreglar sus visas de trabajo.

Este jueves los Tiburones Rojos de Veracruz entrenarán a las 8:00 horas en el estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente, práctica que será a puerta cerrada y sin atención a los medios de comunicación.

Al concluir la sesión de este día el Director Técnico, Enrique Meza, atendió a la prensa que se dio cita en el auditorio del Coloso del Fraccionamiento Virginia.

ENRIQUE MEZA

-¿En qué se trabajó durante esta semana?

“La realidad es que llevamos 10 goles en contra y solamente tres a favor, entonces necesitamos estar ocupados tratando de digerir una derrota tan amarga y la vergüenza de haber bajado los brazos porque hay momentos donde dejamos de luchar y eso es incomprensible para un equipo profesional”.

-¿Cómo se encuentra el plantel?

“Se notan preocupados y avergonzados por lo que pasó pero eso ya está ahí, ahora a levantar la vista y tratar de mejorar lo que hicimos contra Pachuca porque si bien es cierto, empatamos, hubo momentos en los que parecía que podíamos ganar y la realidad es que la victoria no ha llegado”.

-¿Qué decirle a la afición?

“Que ellos recuerden que cuando su equipo fue muy bueno asistieron a la cancha y nosotros necesitamos que asistan, que estén, porque de algo que sí estoy seguro es que son un grupo de buenos seres humanos y son buenos jugadores, entonces una mala o muy mala noche ya está ahí, ya pasó y ahora necesitamos que nos apoyen y nos exijan”.

-¿Ya habló con el plantel?

“Ya hemos estado trabajando en ese sentido, hablé con el grupo, con el equipo de que fue una muy mala noche pero eso ya se acabó”.

-¿Podrán estar Leiton y Leobardo para el partido del viernes?

“Lo más seguro es que no esté ninguno de lo dos, Leiton ya está un poco mejor pero todavía no sé si pueda jugar”.

-¿Qué piensa del Altas como rival?

“Es un equipo agresivo en el buen sentido de la palabra, cierra mucho los espacios, en su ataque tienen gente peligrosa y se defienden bien, entonces esperamos un partido cerrado, un partido difícil pero vamos a ver de qué estamos hechos”.

-¿Para cuándo estarán Peñalba, Iñiguez e Illanes?

“Ahora no están porque se fue a ver su visa de trabajo pero ya mañana estarán aquí y ver cuánto les falta”.

-¿Qué balance hace de su trabajo hasta el momento?

“Yo vine aquí a dar resultados y no los he dado hasta ahora, entonces me parece que hay un momento en el que jugador confía en lo que se le pide y de repente dejó de confiar pero son muy buenos jugadores y se están recuperando, ya hoy están mucho mejor”.

-¿Ayuda tener un plantel con tanta gente de experiencia?

“Los grandes aportan la experiencia que tienen y los jóvenes su vitalidad y alegría por querer merecer una oportunidad y yo estoy cierto de que el viernes vamos a dar un partido importante”.

