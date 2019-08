“Nunca en mi vida he renunciado a un trabajo”: Enrique Meza

Enrique Meza, director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que a pesar de la derrota, él sigue convencido que que el reto de dirigir a los escualos es importante, por lo que no bajará los brazos e intentará con el grupo sacar el proyecto adelante.

Al término del encuentro, esto declaró el estratega escualo, “vine porque el reto era muy interesante y sigue siendo muy interesante, yo nunca en mi vida he renunciado a un trabajo, si me parece que no es nada fácil y que con el paso del tiempo lo vamos a corregir, pero a eso vine, no soy un tipo que se acomode fácilmente, me gusta mucho lo que hago, acá vine a eso”.

Meza Enríquez comentó, “el futbol es de combinaciones y de terminaciones de jugadas, nos están creando muchos problemas el no terminar las jugadas, sino se terminan las jugadas estas producen contragolpes, ciento que el equipo por lapsos juega bien, pero eso no alcanza al final para finiquitar los partidos”.

Sobre el trabajo del juvenil, Luis Galicia, el entrenador del cuadro porteño indicó, “hace tiempo cuando llegué lo vi y me pareció que tenía condiciones muy interesantes, hoy hizo un gran partido, lamentablemente al final no supo equilibrar o decidir mejor la situación donde choca con un delantero muy experimentado, nos ganan la pelota y de ahí sale el primer gol, pero yo termine muy contento con él y acuérdense de este muchacho porque va a ser un jugador que va a llamar mucho la atención y me da la impresión que con el tiempo va a ser mundialista”.

Finalmente envió un mensaje a la afición, “ellos quieren ver ganar a su equipo, yo estoy muy agradecido con la afición de Veracruz porque hoy vino en un número importante y hay momentos donde nos apoyó, solamente que nosotros dejamos cosas que hacer y al final de cuentas la gente sale molesta y creo que con cierta razón”.

