Gabriel Peñalba está feliz de regresar a casa

El argentino Gabriel Peñalba está en el puerto de Veracruz desde los primeros minutos del jueves, pues su vuelo llegó pasaditas las 12 de la noche, en donde pese a todo fue recibido por un grupo de aficionados a los Tiburones Rojos en el Aeropuerto Heriberto Jara Corona.

“Contento, feliz por esta nueva etapa”, aunque siempre había hablado de la posibilidad, pero se hacía complicado por los temas de contrato, pero está de vuelta.

“Era momento de venir a darle una mano” a Fidel Kuri, dueño del Veracruz, porque no puede decir nada malo con respecto a él y porque “siempre se portó de 10” hacia su persona, al tiempo que era recibido por su señor padre y los aficionados que buscaban foto y autógrafos del “Mago”.

“Después de tres meses de que terminó el torneo, necesito un acondicionamiento físico, es la realidad, a mí me encantaría estar jugando mañana, pero te estaría mintiendo, yo creo que entre dos o tres semanitas estaría en plenitud y después en la parte futbolística nunca tuve problema”.

El regresar a la ciudad en donde no solo vivió buenos momentos futbolísticos, sino en donde su familia también la pasó muy bien, dice que sigue a los escualos desde siempre, “el equipo está armado, no hay que apresurarse, sino poniéndonos bien de a poco. Es un reto importante, esperemos que nos vaya bien. En el último torneo nos fue mal, o sea, no calificamos y habíamos puesto la cara muy alta”.

Al insistirle sobre qué significa su sentimiento de regresar a Veracruz, “yo vuelvo acá, este es mi lugar, en donde yo me sentí… Lo mejor de mi carrera me pasó acá y no te hablo de la parte futbolística, te hablo de la parte del día a día, de como me trata la gente, de todo, entonces la verdad que al fin al cabo, estoy en un lugar en donde quise estar, después todo van a decir, por qué te fuiste, porque el futbol es así, hay que tomar decisiones y porque las cosas son así, pero bueno, hoy toca estar de nuevo acá. agradecerle a la gente que viene a recibirme, la media noche cuanto tienen que estar descansando”.

Gabriel Peñalba ya realizó sus exámenes médicos, cuando el equipo ya viajaba a Aguascalientes, aún pendiente charlas con Enrique Meza y su cuerpo técnico, en donde externará que “yo vengo a aportar en lo que necesiten y en donde me necesiten, vengo a darle una mano a Fidel (Kuri), como dije justo en la Ciudad de México, nosotros tenemos una amistad extrafutbolística, que va más allá, en lo que pueda apoyarlo, en lo que le pueda dar una mano es el momento de poder estar, no veo otro momento de poder estar, no podía ser antes, sí, podía ser después, no creo, porque estaría viejo, pero creo era el momento de poder estar estar acá”.

Gabriel Peñalba esta mañana realizó sus exámenes médicos en el Gabinete de Diagnóstico Covandoga Veracruz. 👨🏻‍⚕️✅#PorTiSeré ⚓️ pic.twitter.com/zC2U4Ia5LR — Tiburones Rojos🦈 (@ClubTiburones) August 2, 2019

Peñalba viajó de España a la Ciudad de México a Veracruz, y reiteró que “tengo un relación con Fidel que va más allá de lo deportivo. Hacía tiempo que habíamos hablado que lo ideal era volver. Cada seis meses lo hablábamos, cada que había una reapertura de mercado. No había otra que quedarme en Argentina o regresar a México. Ya no podía seguir llevando a mis hijos de un lado a otro; además, en Veracruz viví dos años espectaculares”.

El ‘Flaco’ recibió la bienvenida en el aeropuerto de muchos aficionados que esperaban su llegada con ánimos, y aprovecharon para tomarse una foto 🎩📸✌🏻 ¡Buena, @gabypenalba28! 👊🏻#PorTiSeré ⚓️ pic.twitter.com/x69hVWkkQt — Tiburones Rojos🦈 (@ClubTiburones) August 2, 2019

