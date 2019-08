“Es necesario buscar variantes”: Enrique Meza

Los Tiburones Rojos de Veracruz continuaron con sus entrenamientos en la cancha del estadio Luis de la Fuente “El Pirata”, en donde Enrique Meza, aseguró que hará variantes, como parte de su preparación para el juego del próximo viernes ante el Atlético San Luis, encuentro correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

La práctica que inició en punto de las 8.00 horas con el tradicional calentamiento a un costado de la cancha, mientras que los porteros Melitón Hernández, Esteban Lecourtois, Jesús Domínguez y Rafael Amador trabajaron con el entrenador Mario Rodríguez.

Posteriormente el equipo se dividió en dos grupos en la cancha, donde trabajaron en defensa y ofensiva bajo las órdenes de Enrique Meza y su cuerpo técnico.

Minutos más tarde el estratega escualo ordenó fútbol a lo largo de toda la cancha del Coloso del Fraccionamiento Virginia, donde aprovechó para hacer variantes y dar indicaciones a sus jugadores, con la finalidad de ir haciendo el posible cuadro titular.

El entrenamiento finalizó con las elongaciones de rigor a un costado de la cancha con la supervisión del preparador físico Daniel Salas. Para este jueves el conjunto escualo trabajó a las 8.00 horas en el mismo escenario a puerta cerrada y sin atención a medios.

Al final del entrenamiento el entrenador del equipo, Enrique Meza, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

ENRIQUE MEZA

-Será una semana de tres partidos, ¿cómo afrontarla?

“Es complicado porque vamos a jugar con dos buenos equipos pero además afortunadamente está muy corto para saber de qué estamos hechos porque no es agradable perder y en momento dado los jugadores creen lo que han mejorado y es momento de ponerlo en práctica, vamos a ver si podemos sacar un buen resultado y después continuar con una buena racha. La realidad es que hace treinta y tantos partidos no ganamos y sí nos ocupa”.

-¿Se pueden esperar cambios para el juego del viernes?

“Se puede esperar que yo haga cambios, eso se tiene que hacer obligadamente porque tenemos que buscar lo mejor que tengamos y no es que los que salgan sean malos pero las modificaciones siempre traen consecuencias y espero que sean buenas”.

-¿Qué se debe corregir para mejorar los resultados?

“Los equipos que yo dirijo, en este caso Veracruz depende mucho de los medios de contención, necesito una funcionalidad de los medios de contención y ha habido momentos cortos donde el equipo ha jugado bien tomando en cuenta ese funcionamiento colectivo de los medios de contención pero forzosamente tenemos que preocuparnos por la parte defensiva porque tenemos muchos goles en contra, no es agradable y demuestra que tenemos que ajustar en esa línea”.

-¿Por qué hacer cambios?

“Los entrenadores no nos debemos de casar con los jugadores y tomando en cuenta los resultados es necesario buscar las variantes que nos puedan permitir encontrar un funcionamiento colectivo mejor”.

-¿Cómo espera al San Luis?

“Tienen gente muy rápida y tienen un juego aéreo importante pero lo más importante es su velocidad, juegan por los costados, tienen definición”.

-Será un partido importante por el tema porcentual.

“La realidad es que esa racha se está alargando, siempre estamos con ese pendiente de ganar por fin y además este partido no es de tres puntos, es de seis, cualquiera que gane son seis puntos y queremos concientizarnos de salir a hacer un gran partido no solamente en lo emocional si no en el dominio de la pelota”.

