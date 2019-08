Enrique Meza hará cambios para enfrentar a Pumas

Los Tiburones Rojos de Veracruz que dirige Enrique Meza, entrenaron la mañana de este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento como parte de su preparación para visitar a los Pumas de la UNAM en la Jornada 5 del torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Las actividades del día iniciaron bajo la supervisión del Preparador Físico, Sergio Salas, quien organizó el calentamiento de rigor acompañado de una serie de movimientos técnicos con el balón.

Posteriormente la plantilla se dividió, los porteros atendieron a las órdenes de Mario Rodríguez, quien les pidió hacer un circuito de ejercicios propios de su posición; mientras tanto, los elementos de cancha repasaron la generación de jugadas y los remates a la portería.

Finalmente la escuadra jarocha hizo fútbol en espacios reducidos, actividad que el Director Técnico, Enrique Meza, aprovechó para empezar a definir el once que utilizará en Ciudad Universitaria el próximo domingo y probar algunas variantes.

Leobardo López se reincorporó a los trabajos a la par de sus compañeros mientras que Colin Kazim Richards, Leiton Jiménez y Diego Chávez, se mantuvieron separados por indicación del personal médico de la institución.

La escuadra veracruzana entrenará este jueves 15 de agosto de 2019 a las 8:00 horas en el estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente, sesión que será a puerta cerrada y sin atención a los medios de comunicación.

Al concluir la práctica de este miércoles el Director Técnico, Enrique Meza, atendió a las preguntas de la prensa que se dio cita en la zona mixta del CAR.

ENRIQUE MEZA

-¿Cómo planean enfrentar el duelo del próximo domingo ante Pumas?

“Yo intento y quiero que en un momento dado nuestro equipo juegue mejor, porque tenemos muchas interrupciones porque se pierde la pelota con demasiada frecuencia, cualquiera pensará que lo que estoy pidiendo es ilógico y no es ilógico, es algo que siempre produce resultados, cuesta trabajo porque el jugador no termina de entender que es necesario que se cuide la pelota y no es jugar para atrás, es cuidad la pelota para que el rival no recupera tantas veces el balón y a partir de eso se puede ir creando un volumen de juego que pueda ser importante para nuestro equipo”.

-¿Cuándo le faltaría al equipo para consolidar eso que usted quiere?

“Ha dado muestras buenas en los partidos que hemos jugado, el jugador debe sentirse pleno y que está viendo el fruto de sus esfuerzos y hasta hoy jugamos medianamente bien tres medios tiempos y después los otros no han sido todo lo bueno que quisiéramos, pero es por esa razón, a veces nos hace falta terminar las jugadas, perdemos muchas pelotas en regates y esos regates solo producen muchos contragolpes”.

-¿Se ha sido superior que los rivales?.

“Puede ser pero con eso no se gana, se gana con resultados, metiendo la pelota y hasta el día de hoy los equipos rivales han metido más veces la pelota que nosotros, entonces tampoco puedo fantasear pensando eso para justificarme, creo que nos hace falta mejorar mucho”.

-¿Qué análisis nos podría dar de Pumas como su próximo rival?

“ Yo creo que Pumas es un rival que está jugando con una intensidad muy importante, a las 12 del día, con un calor importante, la verdad que esa cancha tiene su peso específico, pero la cancha no va a jugar, vamos a jugar dos equipos, Pumas que es muy intenso, hoy con la llegada de Michel han modificado mucho su forma de juego, la presión que hacen la intentan hacer desde adelante, eso lo va a hacer un partido difícil, por esa razón estamos trabajando mucho en base a que la movilidad y la posesión de la pelota sea importante”.

El director técnico del Veracruz fue breve y prefirió no ventilar dónde se aplicarán las modificaciones, “Voy a hacer algunos cambios en relación a lo que ustedes han estado viendo, no, no me preguntes dónde, por favor”.

-Hablaba de la plenitud en el campo.

“Hablo que la plenitud que nosotros estamos buscando es jugar bien, no estoy hablando de jugar bonito y a veces nosotros intentamos jugar bonito y se requiere jugar bien para no estar perdiendo con tanta frecuencia el balón”.

