“Damos una impresión de que no sabemos jugar a nada”: Enrique Meza

El Director Técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, Enrique Meza, lamentó la goleada en el Estadio Victoria ante el Necaxa, por marcador de 7-0, y confesó parte del dialogo que tuvo con sus jugadores al terminar el partido.

“Estos muchachos son muy trabajadores, cierto es que se vino la noche, fue una actuación tan fea que damos una impresión de que no sabemos jugar a nada pero hace una semana estábamos muy contentos por lo que habíamos hecho, pero me parece que esto nos debe dejar una gran enseñanza, hoy aparte de cometer errores bajamos los brazos y eso no se puede hacer”.

El estratega del conjunto veracruzano aceptó que ante los Rayos se cometieron muchos errores.

Gol de Antonio Martínez le da el triunfo a los Tiburones Rojos Sub-20

Los Tiburones Rojos Sub-17 vencieron al Necaxa en su casa

“Es un buen grupo de jugadores, son gente muy profesional, la estamos sufriendo pero les pedí que no vayan a bajar los brazos, ¿de qué vienen las goleadas? casi siempre vienen de desorden y nosotros nos desordenamos mucho, intentamos ganar la guerra solos, hacer dribles que traían la velocidad de Necaxa que es mucha y se descompuso tanto que en un ratito nos metieron todos los goles”.

Habló de la lesión que obligó a Leiton Jiménez a salir temprano del terreno de juego.

“Está inflamado del tobillo, me parece que lo cargaron de mala manera y ahí se lastimó, no digo que el desastre haya sido producto de ello, salió Leiton y luego tuve que echar mano de Leo (López) que se volvió a lastimar y le pido una disculpa”, señaló.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ