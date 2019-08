“Sin resentimientos”: Miguel Herrera sobre Diego Reyes

Miguel Herrera habló en conferencia de prensa y se refirió a la contratación de Diego Reyes con Tigres y aseguró que no hay resentimiento contra el ex zaguero central de América, que prefirió firmar con los regiomontanos que con el club que lo vio nacer profesionalmente en el futbol.

“El corazón está para la familia. Él tomó su decisión, él lo decidió y buscaremos a otro. Hoy le deseamos todo el éxito del mundo porque es un gran chavo. No hay nada contra Diego y la gente debe entender que así son los profesionales”, comentó el ‘Piojo’.

América buscó a Reyes para que retornara al futbol mexicano, sin embargo, el defensor aceptó la oferta de los Tigres, quienes le ofrecieron un contrato de cuatro años. El ‘Flaco’ debutó con los azulcremas en el Clausura 2010 y los dejó tras el Clausura 2013, cuando fichó con Porto para comenzar su aventura por el viejo continente.

Reyes arribó el día de hoy a Monterrey para realizar los exámenes médicos con la escuadra que dirige Ricardo Ferretti. A su llegada, el defensor no quiso hablar sobre su ex equipo e indicó que ahora se debe a los universitarios, por lo que no puede opinar sobre otros clubes.

