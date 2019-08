Simone Biles agranda su legado con un ‘triple doble’ histórico

A sus 22 años, Simone Biles sigue reinando con total autoridad dentro de la gimnasia. La campeona olímpica en Río 2016 deslumbró a propios y extraños al conseguir un triple doble para sumar su sexto título de la disciplina en Estados Unidos.

La campeona olímpica comenzó su preparación para Tokio 2020 echando abajo sus límites encadenando dos saltos mortales con tres rotaciones (conocido como un triple-doble) al final de su primer ejercicio de suelo el domingo por la noche, la joya de otra espectacular actuación que mostró lo grande que se ha hecho la distancia entre Biles y el resto del mundo.

Biles acumuló un total de 118.500 puntos en los dos días de competición, casi cinco puntos por delante de Sunisa Lee, que fue segunda, y ocho puntos por delante de Grace McCallum, que quedó tercera.

Incredible to watch @Simone_Biles do this in slow motion. I would call it magic but that wouldn’t give her credit for years of hard work and dedication. pic.twitter.com/WsFP7vAjzz

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 12, 2019