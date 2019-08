“Semenya biológicamente es un hombre”: Odriozola

José María Odriozola, catedrático de bioquímica y miembro del Consejo Directivo de la IAAF -hasta septiembre-, salió en defensa de la normativa sobre hiperandrogenismo introducida por la IAAF y explicó que la sudafricana Caster Semenya, el caso más relevante, “biológicamente es un hombre” y a la hora de competir tiene “una ventaja enorme” sobre sus rivales.

“Ella dice que la IAAF va contra ella, pero las normas son para todos. Su caso viene de los Mundiales de Berlín 2009. Ella tiene cromosomas XY, como los hombres, y luego una serie de controles internos hormonales que hacen que sea hiperandrogénica. No entramos en su denominación como mujer, sino en que biológicamente es un hombre, con características, en algunos aspectos, no totalmente definitorias anatómicamente de hombre, pero tiene una ventaja enorme, por eso hay competiciones de hombres y de mujeres”, declaró a EFE Odriozola, uno de los promotores de que el tema se tratara en el Consejo Directivo de la IAAF, en el que lleva veinte años.

Catedrático -en la actualidad jubilado- en la Universidad Complutense de Madrid, Odriozola recurrió a su antiguo trabajo docente: “A partir de la pubertad los chicos y las chicas se diferencian en función de los niveles de testosterona que su cuerpo secreta. Los chicos se convierten en personas más fuertes, dentro de la campana de Gauss, unos más que otros, y los niveles máximos de testosterona que se suelen ver en mujeres es de dos y pico nanomoles por litro de sangre”.

“La IAAF -señala- ha puesto el límite en 5, más del doble. Semenya tiene más testosterona que la mayoría de los hombres y eso le da una ventaja indudable, a ella y a todas las demás que tienen esas características. El podio del 800 en los Juegos Olímpicos de Río eran tres hiperandrogénicas y había que ver a las otras finalistas poco menos que llorando en la línea de meta porque veían que era imposible luchar contra ellas”.

Según Odriozola, “estudios muy rigurosos demuestran que concretamente en las carreras que van desde los 400 metros a la milla -las afectadas por la nueva normativa-, hay suficientes casos demostrados de hiperandrogenismo compitiendo. En otras pruebas no había suficientes para sacar conclusiones. Semenya es la única que ha ido al TAS, que nos ha dado la razón. Luego recurrió a la Corte Suiza y esta, primero cautelarmente y luego definitivamente, también nos ha dado la razón”.

“Este tema -subrayó- “tiene una enorme importancia porque cada vez hay más casos, en todos los deportes, de personas transgénicas, que cambian de sexo y que tienen unas ventajas físicas evidentes. En una universidad americana las deportistas han protestado porque las becas se las están llevando atletas transgénicas que dicen que se siente mujeres pero físicamente son hombres. Tienen una enorme ventaja sobre las demás y reciben las becas porque hacen mejores marcas”.

En opinión de Odriozola, “el COI ha utilizado la táctica del avestruz” en este asunto. “Sólo tienen una norma para las transgénicas, a las que les ponen un límite de testosterona de 10, el doble que nosotros, y nada más, sin tener en cuenta el hiperandrogenismo y otros síndromes”.

“¿Por qué está prohibida la testosterona como producto artificial dopante?, se pregunta. “Pues precisamente por eso. La toman incluso los hombres para aumentar su fuerza y su capacidad física. Las antiguas atletas del este lo que tomaban fundamentalmente era testosterona sintética que aumentaba de una forma exponencial su fuerza, que es la cualidad más importante en el atletismo, incluso para un maratoniano”, concluyó.

Double Olympic champion Caster Semenya says she never felt supported by other women. Read more: https://t.co/G5Rb40dYOw pic.twitter.com/X5woqAkzi9

— Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019