Sául Álvarez molesto por perder su cinturón de campeón de la FIB

Saúl Álvarez mostró su molestia con su propia promotora, Golden Boy, tras ser despojado del cinturón de campeón de la Federación de Boxeo (FIB). El ‘Canelo’ no estaba al tanto que en caso de que no pudiera concretar una pelea con Sergiy Derevyanchenko sería despojado de su cetro, pues así lo firmó su propio equipo.

“Estoy muy molesto y apenado con mis fans, de haber sido despojado de mi cinto por la FIB, pero especialmente porque nunca tuve conocimiento del acuerdo firmado por el matchmaker de GBP”, expresó el pugilista en sus redes sociales.

I'm very upset and ashamed with my fans, to be unfairly stripped of my belt by the IBF, but specially when i did not have the knowledge of the agreement that GBP match maker had signed.

— Canelo Alvarez (@Canelo) August 2, 2019