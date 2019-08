San Antonio retirará el número de Tony Parker

Los Spurs de San Antonio anunciaron a través de sus redes sociales que retirarán el número del ex jugador francés Tony Parker. El equipo agendó el 11 de noviembre como la fecha en que será condecorado el basquetbolista.

El eventó se realizará una vez que termine el encuentro entre los Spurs y los Grizzlies de Memphis en el estadio AT&T Center de San Antonio. La franquicia texana colgará en su inmueble el mítico número que usó por 17 temporadas.

El movedor de bola francés fue considerado cuatro veces el mejor de su posición en la NBA (2009, 2012, 2013 y 2014) y en seis ocasiones fue elegido al Juego de Estrellas (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014).

Spurs to retire Tony Parker's No. 9 jersey on Monday, November 11. #MerciTP

MORE: https://t.co/AJuyW2dRV9 pic.twitter.com/HJJT2SPyU6

— San Antonio Spurs (@spurs) August 16, 2019