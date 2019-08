Saby Luna viaja a Perú con la idea fija de subir al pódium

El atleta veracruzano Saby Luna Aburto, viajó a Perú, para tomar parte de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en lo que será su debut en esta justa y en la que solo tiene en la mira estar en el pódium.

“Me siento muy contento, ya viajo hacia la sede con mucha expectativa de mis primeros Juegos Panamericanos y todo el trabajo, esperar el día de la competencia, espero que sea bastante fuerte, que seguramente así va a ser, se va a trabajar con mucha táctica, pero bueno, yo estoy bien preparado, hice una preparación correcta, una preparación bastante fuerte, entonces yo creo que si tengo la posibilidad de estar peleando los primeros lugares”.

Aseguró ir con toda la actitud y motivación y que su éxito dependerá “de qué tipo de tácticas se realice, pero claro que siempre la idea y el pensamiento es ir a buscar al podium, referente a la competencia, los corredores van a ser bastante fuertes, los corredores más fuertes de cada país, entonces es una competencia en donde no va a haber rival chico, con corredores que han estado en Campeonatos Mundiales o Juegos Olímpicos y pues todos son fuertes, por ahí los americanos son los que van a estar peleando muy fuerte, los colombianos también, pero yo estoy preparado para estar ahí con ellos”.

México le pega a Argentina en los Panamericanos de Lima

Corrige detalles “El Misil” Diego López, rumbo a Lima 2019

Luna Aburto, quien en el año 2017 compitió en la Universiada Mundial, destacó que se ha preparado poco más de dos meses, “pasando el nacional hicimos una planeación con el entrenador y el equipo de trabajo, enfocados a este evento, la preparación ha sido tanto física, como mental, me he apoyado de los fisiatras, compañeros, de mi entrenador, todo un equipo que tratamos de hacer la mejor preparación posible, pues para llegar y representar a México de la mejor manera y pues yo estoy muy agradecido con todas las personas que me han mostrado su solidaridad, me han dado sus muestras de apoyo, es un impulso para mí para poder representar a México, sé que tengo un compromiso con ellos y que bueno que tengo la oportunidad de poder representarlos dignamente, gracias a quien me ha seguido y seguro de que como siempre me están enviando las mejores vibras; el día 9 a las 4.50 de la tarde es la competencia”.

Está estrenando calzado Pirma, el cual le ha sentir muy cómodo, por lo que se siente muy contento.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ