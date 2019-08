Ronda Rousey revela como estuvo a punto de perder su dedo

Tras darse a conocer la gravedad de la lesión que sufrió la ex peleadora de la UFC Ronda Rousey, la ahora actriz platicó acerca del momento exacto el que se quedó cerca de perder un dedo de su mano izquierda mientras grababa algunas escenas de una serie de la empresa Fox en México.

“…Primera toma del día, todo lo que tenía que hacer era abrir esta puerta del bote y salir. Supongo que me quede corta al momento de abrir la puerta, así que no llegue hasta el punto más alto, por lo que tuve que darle un empujoncito, pero la puerta se regresó y se cerró y pensé que solo me había machucado. Solo dije, ‘ouch, diantres, no seas cobarde y termina la escena’, afirmó Rousey.

La actriz señaló que observó su dedo y le informó a la producción que su dedo estaba a punto de despegarse. “Mi hueso era visible, recuerdo haberme visto y decirme ‘oh, perdí mi dedo’”, declaró la ex peleadora de la UFC.

Rousey comentó que su hueso se rompió debido al impacto de la puerta con su dedo, que sufrió lesiones en los ligamentos, los nervios, y que se quebró la punta del otro dedo.

En una muestra de su dureza, heredada de sus días de pelea en la UFC, la ex peleadora se sometió a cirugía y un día después del accidente, regresó a las grabaciones de la serie 911 y terminó de rodar sus escenas.

