Registran a niños en Monterrey en honor a André Pierre-Gignac

André Pierre-Gignac se acabar de convertir en el goleador histórico de los Tigres. El francés suma 105 tantos desde su llegada a la escuadra felina en 2015 y atrás dejó el récord de otra leyenda de los universitarios, Tomás Boy, sin embargo, el impacto del delantero galo no solo se refleja en la cancha, sino también en la sociedad regiomontana, la cual le da trato de ídolo.

De acuerdo a un recuento de ABC Noticias, desde el arribo de Gignac al futbol mexicano se han registrado 47 niños con alguno de los nombres del ex futbolista de Marsella. Se pueden encontrar infantes la identidad de Walter Gignac, que lleva el nombre del ex jugador de Tigres Walter Gaytán, o Gignac Antuan, en honor al otro francés del momento: Antoine Griezmann.

SELECT COUNT(*)

FROM `REGISTROS`

WHERE

(`NOMBRE` LIKE "%GIGNAC%" OR

`NOMBRE` LIKE "%ANDRE%" OR

`NOMBRE` LIKE "%PIERRE%") pic.twitter.com/NDmBVWPrR4

— Rafael Cárdenas (@rafaelcr) August 5, 2019