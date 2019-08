Raúl Jiménez ‘saca a bailar’ al defensa más caro del mundo

Raúl Jiménez hizo de las suyas en el duelo entre el Wolverhampton y el Manchester United, partido que quedó con un vibrante empate a un gol.

El ariete mexicano, quien ha demostrado una subida de nivel desde que llegó a la Premier League, humilló al fichaje más caro de los Red Devils en la presente campaña, durante la “batalla” correspondiente a la Jornada 2 del campeonato inglés.

Jiménez, a toda velocidad, se quitó a dos rivales del cuadro dirigido por Ole Gunnar Solskjaer, para después hacerle un magistral recorte a Harry Maguire, dándole pase a un compañero en el otro extremo.

Jimenez has now already dribbled past Maguire. Beautiful skills from the underrated striker pic.twitter.com/43BoTNMi3v

— NFuruhaug🇳🇴 #6 (@NFuruhaug_) August 19, 2019