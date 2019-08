La contratación estelar de Atlético San Luis Ricardo Centurión comentó en entrevista con Fox Sports Argentina que se encuentra muy feliz de haber llegado a la Liga Mx. El polémico jugador argentino aceptó que ha sido bien recibido en México y que busca crecer como persona.

“Estoy bien acá, porque quiero seguir creciendo como jugador y como persona, acá me tratan bien, nadie se enteró que hice un quilombo, nadie sabe nada, estoy muy tranquilo, estoy con mi novia, el futbol es lindo, te valoran futbolísticamente, da para quedarse muchos años”, señaló Centurión.

"EN MÉXICO RECUPERÉ LA PAZ… DA PARA QUEDARSE MUCHOS AÑOS"#FOXRadio – Ricardo Centurión habló de su presente en San Luis. pic.twitter.com/4malEw3jmb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 12, 2019

El argentino agradeció el apoyo que ha recibido de Alfonso Sosa, además de que aseguró que realiza actividades diferentes a las que hacía en el futbol de su país. “Sí, totalmente. Acá me propuse cosas que en Argentina no lo hacía por tiempo, por el ritmo de vida que llevaba fuera del club, acá descanso más, tengo un profe que me está dando una mano, que nunca está de más, y estoy agradecido con él”.

Antes de San Luis, la última vez que Centurión había jugado en primera división fue en febrero cuando empujó a su DT en Racing Chacho Coudet por ponerlo menos de 10 minutos en un clásico en cancha de River. Desde entonces fue separado del plantel hasta que recibió la llamada del Atléti.

