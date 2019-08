Perla de la Juventus se olvida de Cristiano y firma con el Everton

Pese a gozar de minutos en la recta final de la campaña pasada con la Juventus y compartir vestidor con Cristiano Ronaldo, Moise Kean decidió que era momento de emigrar y a sus 19 años será el encargado de comandar el ataque del Everton por las próximas cinco campañas.

Kean inició su camino como futbolista en 2016 con la escuadra de la Juventus; en 2019, después de cuatro años con el cuadro italiano, decidió firmar un acuerdo con los Blues, en donde estará unido hasta finales de junio de 2024.

“Estoy acostumbrado a ganar y quiero llevar esta actitud ganadora al equipo, espero rendir en el campo y alegrar a los fanáticos, estoy muy orgulloso y honrado de usar la camisa de Everton”, expresó el delantero.

☕️ | Welcome to England, Moise.

"Do you want a cup of tea?" 😂 pic.twitter.com/viugPf9N3Z

— Everton (@Everton) August 4, 2019