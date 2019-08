“No somos los peores”: Iván Santillán

Iván Santillán, quien marcó uno de los goles en el estreno de los Tiburones Rojos en el Apertura 2019, señaló que tras ser goleados por Necaxa no son el peor equipo del torneo.

“Fue una derrota dura que no nos esperábamos por el partido que habíamos hecho antes. Si bien no fuimos los mejores contra Pachuca, tampoco ahora siento que somos los peores. Simplemente fue un mal partido, cosas del futbol que tenemos que aprender a corregir para los siguientes partidos”, apuntó Santillán quien aseguró que los Rayos no son mejores que los escualos, al menos en nombres.

“Da tristeza ser goleado, creo que Necaxa en jugadores no es tan superior como nosotros como se vio en el resultado pero nada queda voltear la página y pensar en el siguiente partido que ya se viene una revancha para nosotros”, declaró el sudamericano quien confía en que pronto saldrán de la larga racha de partidos sin ganar.

“Es difícil no ganar un partido, pero queda trabajar, queda pensar en el día viernes que ese partido lo tenemos que ganar sí o sí. Creo que lo podemos ganar con buen futbol. Podemos hacer un gran partido con Atlas”, recalcó el peruano.

Santillán confía en la mano de Enrique Meza y espera que con su experiencia el equipo puede salir de este mal trago.

“Lo único que queda es trabajar, somos un gran grupo. Toca seguir confiando en cada uno de nosotros. Tenemos un gran equipo con gente de mucha experiencia para revertir la situación”, remató.

