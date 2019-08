Miguel Herrera rechaza que haya una oferta por Guido Rodríguez

Miguel Herrera negó que haya una oferta formal por parte del Real Betis por Guido Rodríguez, por lo que aseguró que toda la información que se ha ventilado en los medios de comunicación son puros “rumores y chismes”.

“No hay, es que no hay, para que pensar si viene o no, son rumores y chismes, cuando haya una oferta formal y que sea que llene las ambiciones de todos, no solo del jugador, Guido es un jugador muy importante y como no hay nada esta concretado en el equipo porque realmente no hay nada”, declaró el estratega de América.

El mediocampista argentino se encuentra en pleno proceso de renovación con las Águilas, lo que elevaría el costo de su cláusula de rescisión, sin embargo, hasta este momento, Guido Rodríguez no ha firmado un nuevo vínculo laboral con el club de Coapa.

“Guido está muy contento y nada más es que venga su representante y corre la renovación, hasta lo que me han informado, pero que yo sepa es eso”, expresó el ‘Piojo’. Miguel Herrera explicó que cuando llegue una propuesta por parte del algún club la darán a conocer, pero que no armará un equipo a base de rumores.

De acuerdo a diversos reportes de la prensa nacional, Guido Rodríguez sería una opción de Real Betis para suplir la baja del volante de contención Giovanni Lo Celso, quien se fue cedido por una temporada a Tottenham. Los sevillanos estarían dispuestos a pagar la totalidad de la cláusula de rescisión por la carta del argentino, la cual está tasada en 13 millones de dólares.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ