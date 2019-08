Miguel Herrera confirma que seguirá sin utilizar a Jérémy Ménez

El entrenador de América, Miguel Herrera, aseguró no tiene contemplado convocar en el futuro inmediato al volante ofensivo Jérémy Ménez, ya que no lo ve entrenar a la par de sus compañeros, por lo que no podría llevarlo al banquillo cuando hay jugadores que tratan de ganarse su puesto en las prácticas.

“No queremos jugadores de un día, de un partido, queremos gente que esté ahí diario, que se gane el día a día… Podrá ser Pelé, Maradona o Messi, pero si no quiere”, expresó el estratega de los azulcremas durante su comparecencia con los medios.

Herrera afirmó que no tiene un problema personal con el francés, sin embargo, indicó que si Ménez no mejor su actitud durante los entrenamientos no lo usará durante los encuentros de la Liga Mx.

“No tengo nada contra él y si sigue aquí lo seguiré jodiendo para que se ponga a tono. No pasa porque haya un pleito. Tengo muy buena relación, pero si él no quiere tener la actitud que yo necesito, no lo voy a usar”, señaló.

A pesar de las múltiples bajas de jugadores de las Águilas, Ménez solamente ha disputado 20 minutos del Apertura 2019, los cuales fueron durante el primer encuentro de la temporada ante Monterrey.

Miguel Herrera ha optado por ni siquiera llevar al banquillo de los suplentes al francés y ha calificado esta decisión como “justa”, pues busca premiar a los que se ganan su lugar durante los entrenamientos previos a cada jornada.

