Mexicanos conocen su destino en la Champions League

La suerte está echada. Los tres mexicanos que verán acción en la próxima campaña de Champions League ya conocen a sus rivales de grupos.

Héctor Herrera, futbolista del Atlético de Madrid, compartirá el Grupo D con la Juventus de Cristiano Ronaldo, así como también con el Bayern Leverkusen de Alemania y el Lokomotiv de Rusia. Sin duda una prueba de fuego para los colchoneros quitarle la cima presupuestada a la Vecchia Signora que buscará cortar su racha de más 20 años sin ganar la Orejona.

En tanto, Hirving ‘Chucky’ Lozano buscará llevar al Napoli al liderato del Grupo E donde además de los italianos quedó sembrado el vigente campeón de la competencia, Liverpool, Salzburgo y el Genk de Bélgica.

Los napolitanos presumen como su máximo logro en Europa la Copa de la UEFA ganada en la campaña 88/89 cuando de la mano de Diego Armando Maradona conquistaron el Viejo Continente.

El otro mexicano que verá acción en la competencia de más prestigio a nivel club en Europa será Edson Álvarez. El Ajax quedó sembrado en el Grupo H junto al Chelsea de Christian Pulisic, el Valencia de Marcelino y el Lille de Renato Sánchez.

