Mexicanos conocen a sus rivales en la Europa League

Tres mexicanos buscarán dar la gran campanada y levantar el cetro de la UEFA Europa League. Pero primero deberán sortear la fase de grupos la cual fue muy ‘benévola’ con los jugadores aztecas, quienes esquivaron a los grandes favoritos para ganar la justa.

Raúl Jiménez, quien sigue enamorando al Viejo Continente con su productividad goleadora, ayudará al Wolverhampton para hacerse con la cima del Grupo K donde quedaron sembrados. Los Wolves comparten ‘habitación’ con el Besiktas de Turquía, el Braga de Portugal y el Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Será la primera gran vitrina del mexicano para regresar a un equipo ‘importante’ en el Viejo Continente tras su paso por el Atlético de Madrid y el Benfica, donde nunca logró hacerse con un puesto titular.

