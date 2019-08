 ‘Memo’ Ochoa ya tiene fecha para debutar

Miguel Herrera, timonel de las Águilas del América, aseguró en entrevista con Jorge Ramos y su Banda que Guillermo Ochoa debutará este fin de semana cuando el conjunto de Coapa choque con Tigres, en partido de revancha para los azulcremas tras lo ocurrido a media semana en la Leagues Cup.

Sobre Giovani dos Santos, señaló que no cuenta con él para este fin de semana, y es casi un hecho que contará con él para la próxima fecha que es doble, ante Pachuca, y no ha jugado debido a un problema muscular, el cual por suerte para las Águilas no es grave, pero no quisieron que se complicara.

“Gio ya está listo. Fueron nueve meses de inactividad vino la lesión y tuvimos que acelerar y tuvo una recarga muscular. Al ser jornadas dobles parece que pierde mucho, pero esperemos tenerlo la otra semana. No estará este fin de semana ya que tiraríamos el trabajo de recuperación y buscamos para que no vuelva a suceder”, apuntó, agregando que con quien cuenta para el fin de semana es con Emanuel Aguilera.

Tras cinco fechas, América marcha como sublíder, únicamente debajo de la sorpresa del certamen, Gallos Blancos de Querétaro, mientras que Tigres buscará asaltar la cima y de paso propinarle su primera derrota al conjunto de Coapa.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ