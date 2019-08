Luis Pérez rugirá en Detroit

El mariscal de campo de ascendencia mexicana, Luis Pérez, vio la luz al final del túnel y podrá mostrar su talento en el emparrillado luego de que firmara con Detroit Lions.

El equipo de la NFL cortó al mariscal de campo David Fales y le dio oportunidad al mexicano que anteriormente estuvo con los Rams de Los Ángeles y la AAF.

Detroit será el tercer equipo de Pérez en la NFL, luego de haber firmado en el 2018 con los Rams de Los Angeles como novato agente libre, sin embargo su aventura duró muy poco y fue cortado antes de que arrancara la campaña regular.

OFFICIAL: We have signed free agent QB Luis Perez and released QB David Fales. pic.twitter.com/j2O58WIEPi

— Detroit Lions (@Lions) August 27, 2019