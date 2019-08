“Lolita” Hernández pensó en retirarse y hoy tiene la mira puesta en Tokio 2020

La clavadista veracruzana “Lolita” Hernández fue recibida por el director del Instituto Veracruzano de Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero, a quien le mostró sus medallas conseguidas tanto en la Universiada Mundial en Nápoles, Italia como en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.

Dolores Hernández Monzón agradeció el apoyo brindado por el Instituto Veracruzano del Deporte en su trayectoria deportiva, además elogió la participación de los deportistas veracruzanos que han aportado medallas a la delegación mexicana que participa en la justa continental en Lima, Perú.

Ante los medios de comunicación, Dolores Hernández Monzón confesó que pensó en el retiro luego de que una lesión en la espalda la tuvo fuera de actividad e incluso no pudo participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Su familia y sus amigos fueron parte principal para que Dolores Hernández Monzón, recuperara la confianza y lograra ganar el filtro de la Federación Mexicana de Natación, para ser considerada para el Mundial en Corea del Sur, así como para los Juegos Panamericanos de Lima y la Universiada Mundial en Nápoles.

“Siento que fue una actuación muy buena de mi parte; al principio estaba un poco triste porque quedé en cuarto en un metro pero dije ´tengo que sacar la casta´ y demostrarme a mí misma que por algo estoy aquí y me demostré que sí puedo; a pesar del poco tiempo que llevo de entrenamiento por mi lesión pude lograr sacar estas medallas”, comentó.

Para la clavadista veracruzana, el nivel de los clavados en México crece día a día, por lo que considera que habrá una gran presencia en Tokio 2020.

La medallista panamericana confesó que pensó en el retiro, “Me pasó por la cabeza retirarme. El dolor era muy fuerte para mí, pero tuve mucha gente junto a mí que me apoyó, que me dijo que sí podrá, que me ayudó a salir de esa lesión y poco a poco yo me he ido motivando; con toda esa gente rodeada decía que había gente que confiaba en mí y si estaba esa gente pues era por alguna razón y eso me motivó mucho.

“Poco a poco también fui intentando regresar, yo también poco a poco me acercaba a la alberca, poco q poco me iba subiendo al trampolín y ahí fue cuando dije ´puedo hacer esto entonces voy a poder hacer este ejercicio, y ya que puedo hacer este ejercicio voy a poder hacer algo más difícil´ y así fue como fui haciendo mis clavados”.

La clavadista confesó que detrás de cada una de sus medallas, hay muchas cosas, “hay dolor; mucho llanto, mucho esfuerzo. Entrenamientos que fueron bastante difíciles pero al final de todo hay felicidad también”, indicó.

Estas preseas también reconoció, tienen una motivación extra, “mi hermano siempre me apoyaba, siempre estaba conmigo, era mi mejor amigo, sigue siendo mi mejor amigo, y siempre se lo dedico a él y siempre va a ser así”.

Sobre el acercamiento que tuvo con el director del IVD, Dolores Hernández Monzón comentó “se me hace buena persona, creo que trae la visión de apoyar a los atletas; espero que así será, creo que sí lo va a hacer y me di cuenta de que también está muy al pendiente de nosotros y ahorita que estuvimos en Lima también estuvo al pendiente y eso es algo que se agradece mucho y que también nos va a ayuda a crecer”.

Reconoció que la actuación de los atletas veracruzanos ha sido histórica en Lima 2019, “se vio claramente que Veracruz está creciendo muchísimo en el deporte y hay más deportistas y con muchas medallas; las medallas de Crisanto (Grajales), de Britanny (Sáinz), las mías, creo que es una actuación histórica y creo que va a seguir creciendo ese resultado”, indicó.

Hernández Monzón afirmó que se alistará para la Copa del Mundo en donde buscará el boleto olímpico, “no es imposible; va a ser complicado pero no va a ser imposible”.

“Estas medallas van dedicadas a mi familia; a mi entrenadora, a la gente que estuvo detrás de mí ayudándome a salir de esta lesión, a mi hermano que me apoya desde el cielo”, concluyó.

SUS MEDALLAS

UNIVERSIADA MUNDIAL NAPOLES 2019

· Oro Sincronizados Femenil Trampolín 3 metros

· Plata Individual Femenil Trampolín 3 metros

· Plata por equipos

· Quinto lugar Trampolín un metro

JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

· Plata Individual Trampolín 3 metros

· Bronce Sincronizados Trampolín 3 metros.

