¿Lo que vemos realmente nos afecta?: Por Don Roberto Matosas

Un estudiante universitario me dejó sin aliento cuando publiqué el primer libro de Habitudes que incluía una imagen llamada “Computadora portátil personal”. Este principio enseña que nuestras mentes funcionan de manera muy parecida a una computadora portátil personal: nos acompañan a todas partes y registramos el contenido. Nosotros los ponemos en ellos. Nuestras mentes almacenan información y experiencias que influyen en nuestras decisiones. Basura dentro basura fuera. Positivo dentro, positivo fuera.

El estudiante universitario sintió que era una tontería pensar que cuando los estudiantes consumen contenido podría afectarlos. Él no fue grosero. Simplemente ingenuo. Sintió que las personas no se ven afectadas por lo que ven o leen, ya sea pornografía o violencia, o lo que sea.

Creo que los datos simplemente no respaldan esta suposición.

Lo que dice la investigación

Si este estudiante tuviera razón, ninguna compañía publicitaría en la televisión o en los sitios de redes sociales. Pero lo hacen. Esas compañías confían en el hecho de que su anuncio influirá en los lectores y tienen datos que prueban qué ubicaciones brindarán los mejores resultados. Luego, hay una investigación que apareció más recientemente:

* La Universidad de Indiana publicó una investigación sobre cómo el contenido violento hace que los espectadores piensen y actúen de manera más agresiva. Los jugadores de video y los espectadores de películas fueron rastreados y se encontraron afectados por lo que vieron.

* En 2017, cuando se emitió la serie de Netflix, “13 Razones por las que” se emitió, mostrando a una niña adolescente que seguía su suicidio, los suicidios entre adolescentes aumentaron un 13 por ciento en los meses que siguieron, según JAMA Psychiatry.

Cuando ocurre un tiroteo en la escuela y tienen tiempo en el aire, los tiroteos con “copia de gato” son comunes en los días y semanas que siguen. Algo sucede cuando nuestras imaginaciones están marcadas por una escena emocional.

Mi explicación

Nuestras mentes funcionan un poco como las computadoras portátiles personales. Son portátiles y registran lo que consumen. No es que no podamos elegir nuestro comportamiento. Simplemente es que cuanto más llenamos nuestras mentes con un cierto tipo de contenido, más aptos somos para emularlo. Las películas que vemos en los cines están clasificadas por la Motion Picture Association of America, advirtiendo a los padres sobre permitir que los niños vean cierto contenido. Sabemos intuitivamente que nuestra mente, voluntad y emociones son impactadas por el contenido que vemos. Y el contenido que se repite una y otra vez tiene un impacto más profundo.

Actualmente es lo que hace que los líderes sean tan influyentes.

Tu liderazgo

Un líder, un maestro o un padre pueden hacer el mejor discurso, motivando a los niños a comportarse de ciertas maneras, pero si su comportamiento traiciona ese discurso, buena suerte hará que los niños sigan las palabras. Como humanos, los niños tienen más probabilidades de imitar acciones. Emulamos el ejemplo más que los discursos. Nuestras mentes son visuales, pensamos en imágenes y, según 3M, nuestros cerebros procesan la información visual 60,000 veces más rápido que el texto. Los nervios en nuestros cerebros están atados a la retina de nuestros ojos.

En consecuencia, los buenos líderes naturalmente cultivan buenas culturas con sus ejemplos, y los líderes pobres fomentan de manera contagiosa las culturas negativas. La gente mira a los líderes.

Entonces, cuando se prepare para la próxima vez que esté frente a los estudiantes (incluso sus propios hijos), ¿puedo sugerirle que dedique tanto tiempo a planificar lo que hará y lo que dirá? ¿Qué ejemplo proporcionará que respalde la conducta que buscará en sus oyentes? Mi amiga, la subdirectora Kirsten Baker, dijo recientemente que quería que sus hijos siguieran leyendo mientras no van a la escuela este verano. Entonces, ella sugirió una política familiar: todos leen al menos 30 minutos al día. Esto significa que ella también. Los niños son más aptos para emular una acción que un discurso.

Pregunta: ¿De qué alimentas tu mente constantemente?

Pregunta: ¿De qué están alimentando sus jóvenes sus mentes?

Pregunta: ¿Ves alguna correlación entre su consumo y la acción?

No nos engañemos. El hecho es que nuestras mentes son como computadoras portátiles personales. (Fuente: Tim Elmore, Julio 9.2019).

