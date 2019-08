“Lo que pasó ante Necaxa fue una mala noche”: Gutiérrez Armas

Carlos Gutiérrez Armas, uno de los elementos de los Tiburones Rojos que sufrió la goleada 7-0 en el campo del Necaxa, aseguró que este viernes ante Atlas saldrán a ‘cobrarse’ tras el duro revés recibido en el Estadio Victoria.

El defensor señaló que el equipo tiene “Sed de revancha, lo que pasó el fin de semana fue una mala noche, el equipo está unido y estamos compactos para enfrentarlos al Atlas y salir de la mejor manera”, comentó.

Gutiérrez Armas aseguró que la única manera de revertir la situación y conseguir buenos resultados es “seguir trabajando en lo que quiere el profe, estar más concentrados y más atentos, para que así las cosas salgan”.

El defensor tiene clara la situación contra el Atlas: ganar y salir de la crisis.

“Debemos trabajar en los errores puntuales y no volverlos a cometer, nos pasó contra Pachuca el torneo paso, esta primera jornada la jugamos bien y hay que hacer lo que el profe nos dice para no volver a pasar por esto”, apuntó Armas quien añadió que la mentalidad del equipo no puede caer.

“Lo platicamos después del juego ante Pachuca, que remontamos y contra Necaxa, no supimos cómo reaccionar”, señaló el defensor quien no se explica cómo un equipo puede cambiar de una jornada a otra.

“Estamos trabajando en identificar lo que sucedió, pero el ánimo está bien y estamos unidos, apenas es el segundo juego para nosotros así que vamos a trabajar para eso”.

