“La zurda brilló, pero la que aguantó los golpes fue la derecha”: Maradona

Diego Armando Maradona salió del quirófano tras una operación en su rodilla derecha y confesó que dicha extremidad fue la que sufrió todo el castigo mientras que la zurda brillaba y levantaba títulos mundiales.

“Me operaron la derecha porque fue la que me aguantó todo. Todos hablaban de la zurda pero la derecha fue la rodilla que me soportó, el aductor que me aguantó. La que se comió las patadas fue la derecha y después el premio le daba la zurda.

“Mira cómo la pinchó, mira ese tiro libre, todo con la zurda. Pero las patadas iban a la derecha”, confesó el Pelusa en entrevista con el periodista argentino Martín Arévalo.

Cabe recordar que Maradona dejó a Dorados de Sinaloa para enfocarse en la recuperación de su rodilla. Diego pretende volver a dirigir una vez que esté al 100%.

